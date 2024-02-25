المقاومة الإسلامية تستهدف ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 21:50

المقاومة الإسلامية تستهدف ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وتصيبه إصابة مباشرة

منذ 45 mins 25 February، 2024
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