مدفع “غياتسينت-إس” الروسي يدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا ويحيد عددا من الجنود على محور كوبيانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 11:46

مدفع “غياتسينت-إس” الروسي يدمر مخبأ عسكريا أوكرانيا ويحيد عددا من الجنود على محور كوبيانسك

منذ 56 mins 25 February، 2024
الحرب في اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخبأ عسكري أوكراني وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع “غياسينت-إس” على محور كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت أنه على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة “الغرب” في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية “30” و”32″ التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف”.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز “غفوزديكا”.

المصدر: وكالات

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