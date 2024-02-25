اعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخبأ عسكري أوكراني وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع “غياسينت-إس” على محور كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت أنه على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة “الغرب” في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية “30” و”32″ التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف”.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز “غفوزديكا”.

المصدر: وكالات