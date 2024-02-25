انطلق في مقاطعة زابوروجيه اليوم الأحد التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، حسبما أفادت غالينا كاتيوشينكو، رئيسة لجنة الانتخابات في هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.

وأوضحت كاتيوشينكو في تصريحات للصحفيين، أن أول من يصوت هم سكان البلدات النائية، وكذلك التجمعات السكانية القريبة من خط التماس، كما سيشمل التصويت المبكر العسكريين أيضا.

وأضافت “تقدم لجنة الانتخابات في زابوروجيه لهذه الفئات من الناخبين جميع أنواع الدعم التنظيمي والمنهجي”.

ويجري التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية هذا العام في الفترة من 25 شباط/ فبراير إلى 14 آذار/ مارس، وتختلف مواعيد التصويت المبكر حسب المناطق، حيث يتم تحديد التواريخ الدقيقة له من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية.

وقرر مجلس الفدرالية الروسي عقد الانتخابات الرئاسية في 17 آذار/ مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت ثلاثة أيام أي في 15 و16 و17 آذار/ مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات