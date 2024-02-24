المقاومة الفلسطينية تخوض مواجهات بطولية في وسط غزة وخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2024 - 20:32

المقاومة الفلسطينية تخوض مواجهات بطولية في وسط غزة وخانيونس

منذ 11 mins 24 February، 2024
عربي وإقليمي - فلسطين

عمليات بطولية للمقاومة الفلسطينية واحتدام المواجهات في معظم المحاور .

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة