حمدان: استخدام الولايات المتحدة لحق نقض الفيتو للمرة الثالثة تؤكد شراكة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 21:22

حمدان: استخدام الولايات المتحدة لحق نقض الفيتو للمرة الثالثة تؤكد شراكة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة في غزة

منذ 2 ساعة 23 February، 2024
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