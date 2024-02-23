حمدان: استخدام الولايات المتحدة لحق نقض الفيتو للمرة الثالثة تؤكد شراكة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 21:22
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة
حمدان: استخدام الولايات المتحدة لحق نقض الفيتو للمرة الثالثة تؤكد شراكة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة في غزة
منذ 2 ساعة
23 February، 2024
عاجل
اسامة حمدان
حماس
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