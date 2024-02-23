خرج آلاف الأردنيين، في مسيرة حاشدة، اليوم الجمعة، نحو السفارة الأمريكية في عمّان، تضامنًا مع غزة، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المدعوم من واشنطن بشكل كامل. وانطلقت الفعالية بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن”، تحت شعار “العدوان على رفح جريمة أمريكية بتواطؤ عربي والجسر البري خيانة”.

وقال القائمون على الفعالية إنها تهدف إلى المطالبة بوقف الإبادة الجماعية بغزة، بغطاء أمريكي، ولمطالبة الحكومة الأردنية بمزيد من الخطوات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

كما طالب المتظاهرون بقطع العلاقات مع الاحتلال بالكامل، وإلغاء الاتفاقيات، وهتفوا للمقاومة الفلسطينية ورموزها في قطاع غزة.

وأكد المشاركون في الفعالية أن “الولايات المتحدة هي المسؤولة عن حرب الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، وذلك لكونها تقدّم الدعم الكامل (سياسيًّا وماليًّا وعسكريًّا) وتقدّم كلّ الأسلحة التي يحتاجها الكيان الصهيوني في حربه على الأطفال والنساء بقطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال أمريكا بارجات وغواصة نووية لدعم عدوان الكيان الصهيوني”.

وشدد المشاركون على أن “حركات المقاومة الفلسطنية وعلى رأسها “حماس” هي حركات تحرر وطني ومقاومة مشروعة في وجه المحتل، مؤكدين أن الكيان الصهيوني هو الإرهاب بعينه، وأن الولايات المتحدة هي أصل الإرهاب ومنبعه”.

ورفض المتحدثون في الفعالية “الانحياز الدولي المشين إلى جانب آلة القتل والدمار، والتي خلّفت آلاف الشهداء ومئات آلاف المصابين، على مرأى ومسمع المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

المصدر: مواقع إخبارية