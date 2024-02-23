وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 12:14

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 23 February، 2024
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