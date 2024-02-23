8 شهداء جراء الاستهدافات الاسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 06:04
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8 شهداء جراء الاستهدافات الاسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 40 mins
23 February، 2024
عاجل
رفح
غزة
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