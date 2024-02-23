أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موسكو أرسلت “مذكرة احتجاج شديدة اللهجة” إلى وزارة الخارجية الأمريكية بسبب تصريحات بايدن المسيئة لشخص الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في تعليق أنطونوف الذي نشر على قناة “تلغرام” التابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية “بمجرد أن بدأت وزارة الخارجية عملها هذا الصباح، أرسلنا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الطبيعة الشنيعة للإهانات غير المقبولة من جهة القيادة الأمريكية ضد الرئيس الروسي”.

وأكد أنطونوف أنه من غير المرجح أن يتم حل الوضع الحالي باعتذارات بسيطة، “والسلطات الأمريكية لن تذهب إلى ذلك”.

واعتبر أنطونوف أن الخطاب “غير المقبول للسلطات الأمريكية يظهر العجز والافتقار إلى العقلانية في السياسة الحالية تجاه روسيا”.

وأضاف أنطونوف “يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا لاتخاذ خطوات انتقامية.. من الواضح أن الفظاظة والشتائم والبيانات الفاحشة لا تساعد على تعزيز الأمن الاستراتيجي والضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية”.

وفي حديثه عن الرئيس الروسي لم يتوخ الرئيس الأمريكي الحياء في اختيار تعابيره منذ فترة طويلة.

المصدر: وكالات