كتيبة جنين تنعى أحد قادتها الشهيد ياسر مصطفى حنون الذي ارتقى بعد استهداف مركبته بغارة إسرائيلية في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 01:16
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كتيبة جنين تنعى أحد قادتها الشهيد ياسر مصطفى حنون الذي ارتقى بعد استهداف مركبته بغارة إسرائيلية في مخيم جنين
منذ 16 mins
23 February، 2024
عاجل
الشهيد مصطفى حنون
الضفة الغربية
كتيبة جنين
مخيم جنين
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