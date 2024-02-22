زينب حمود

أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات التابع للعدو الاسرائيلي أن “اقتصاد إسرائيل” انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررا من الحرب في غزة.

وكانت وكالة Moody’s قد خفضت التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي إلى A2، مشيرة إلى وجود مخاطر سياسية ومالية جراء الحرب على غزة.

وتوقعت Moody’s ارتفاع أعباء الدين في الكيان الإسرائيلي عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الحربي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام.

كما رجحت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخها جراء حرب غزة.

أسباب مجتمعة كانت حصيلتها هذه النتائج أهمها:

– الحشد الاحتياطيي واسع النطاق لجيش العدو.

– والدفعات المالية للمستوطنين الذين هربوا من الشمال.

– ونقص العمالة في قطاع البناء.

– عودة آلاف العمال الأجانب من الصين وتايلاند والفلبين ودول أخرى إلى بلادهم بع شن الحرب على قطاع غزة.

– قفز الإنفاق الحكومي، وخاصة على نفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة، بنسبة 88.1%.

– انخفاض واردات السلع والخدمات بنسبة 6.9% في الربع الاخير من العام 2023.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار