زينب حمود

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه أوقف بشكل مؤقت تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع إلى حين أن تصبح الظروف أكثر أمناً.

وقال البرنامج في بيان إن “قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة لم يتم اتخاذه باستخفاف لأننا ندرك أنه يعني تدهور الوضع أكثر هناك وأن عدداً أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعاً”.

ويتفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي في قطاع غزة، وكانت قد أفادت الأمم المتحدة أن نقص الغذاء، وسوء التغذية المتفشي، والانتشار السريع للأمراض، هي عوامل قد تؤدي إلى “انفجار” في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن الغذاء والمياه النظيفة أصبحت “نادرة جداً” في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإن جميع الأطفال الصغار تقريباً يعانون أمراضاً معدية. وأشارت اليونسيف إن غزة على وشك أن تشهد “انفجاراً في وفيات الأطفال.

وفي تقارير أميمة أخرى 95% من الأسر تحد من الوجبات وأحجام الحصص، و64% من الأسر تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم، وأكثر من 95% من الأسر قالت إنها قيدت كمية الطعام التي يتناولها البالغون من أجل ضمان حصول الأطفال الصغار على الطعام.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار