قطع عدد من العسكريين المتقاعدين الطرقات امام سرايا طرابلس ومصرف لبنان تزامنا مع الدعوة للاضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة اليوم الخميس، واكد المعتصمون على المطالب لكل الموظفين والعسكريين المتقاعدين ورفضا للتمييز الفاضح بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.

وياتي التحرك عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء عصر غدٍ الجمعة مطالبين رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة ٣٦ الف مليار تمهيداً لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة.

ونفذ مستخدمو وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي اعتصاما أمام مقر المؤسسة في طرابلس ناشدوا خلاله الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي واليونيسيف لوضع مطالبهم ضمن أولوياتها ليتمكنوا من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والمياه الصالحة للشرب.

ولفت المشاركون الى الظروف الصعبة والمعقدة على كل الصعد والمستويات المالية، الاقتصادية المعيشية الاجتماعية بانها اثرت سلبا على عمل المؤسسات العامة، كما اثرت علينا نحن كمستخدمين وعمال لأن رواتبنا والأجور التي اتقاضاها لم تعد تكفي لتأمين المواد، وناشدوا الحكومة اللبنانية العمل على تصحيح الأجور واعطاء الحوافز والتقديمات للمستخدمين والعمال في مؤسسات المياه لحين تعديل سلسلة الرتب والرواتب بحيث تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل الانهيار والتضخم الحاصل وارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية ،محذرين انه في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم سيلجأون إلى الخطوات التصعيدية في الأسابيع المقبلة من أجل تحقيق هذه المطالب التي لم يعد بالامكان التغاضي عنها من اجل تأمين استمرارية العيش للعاملين في المؤسسة.

المصدر: موقع المنار