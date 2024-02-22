مصادر فلسطينية: انفجارات ضخمة تسمع في مدينة رفح ناتجة عن  ‫نسف الاحتلال مربعا سكنيا في خان يونس جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 10:10

مصادر فلسطينية: انفجارات ضخمة تسمع في مدينة رفح ناتجة عن  ‫نسف الاحتلال مربعا سكنيا في خان يونس جنوب غزة

منذ 1 ساعة 22 February، 2024
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