اعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 15:02
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اعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في المطلة
منذ 31 mins
21 February، 2024
عاجل
المطلة
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