مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الغربية من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 04:16

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الغربية من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 21 February، 2024
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