وزير الخارجية الإيراني في رسالة لمجلس الأمن الدولي: “إسرائيل” ستندم بشدة على عدوانها المتهور وسوء تقديرها الجسيم و سنرد بحزم وتناسب على أفعال “إسرائيل” غير القانونية والجبانة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2025 - 16:48

وزير الخارجية الإيراني في رسالة لمجلس الأمن الدولي: “إسرائيل” ستندم بشدة على عدوانها المتهور وسوء تقديرها الجسيم و سنرد بحزم وتناسب على أفعال “إسرائيل” غير القانونية والجبانة

منذ 9 mins 13 June، 2025
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