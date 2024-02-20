أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفَّذ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيَّرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

وقال سريع “كما نفذَت القوات اليمنية عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيَّرة”.

وأشار سريع الى أن “القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفَّذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ (أم.أس.سي/ سيلفر) في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة”، وأكد ان “هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن”.

المصدر: قناة المنار