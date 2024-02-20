اكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي مشترك من طهران القيادي في الجهاد الاسلامي علي أبو شاهين ان موقفنا واضح وثابت أوله وقف العدوان بصورة كاملة وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال الإغاثة لشعبنا ورفع الحصار ، وتبادل الأسرى هو محصلة نهائية.

واشار ان المقاومة تقاتل في إطار وحدة كاملة وستواجه أي محاولة للعدو في الهجوم على رفح.

أبو شاهين اكد ان قوة المقاومة في الضفة وغزة موحدة في الميدان وعلى المستوى السياسي وهذا سيصنع النصر وان شعبنا الفلسطيني بصموده وثباته وعدم استسلامه يفوت الفرصة على هذا العدو في أن يحقق أهدافه، محذرا أن كل المؤشرات تقول إن العدو مستمر في حرب الإبادة على غزة.

واشار ان الأنظمة العربية المطبّعة تفتح حدودها وموانئها اليوم من أجل فك الحصار عن كيان الاحتلال.