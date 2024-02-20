وزارة الصحة بغزة: الإحتلال ارتكب 9 مجازر بحق العائلات راح ضحيتها 103 شهداء و142 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2024 - 13:08

وزارة الصحة بغزة: الإحتلال ارتكب 9 مجازر بحق العائلات راح ضحيتها 103 شهداء و142 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 20 February، 2024
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