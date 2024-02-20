تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الـ137 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في محاور عدة، التي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (575) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2938) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وأكثر من (6600) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية.

كما أدت المواجهات إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومستوطنات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول في 7 تشرين الأول/أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى، التي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان كتائب القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

وفي السياق، اعترف جيش العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي بنيران المقاومة خلال المعارك في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش، صباح اليوم، إنّ “الرقيب معوز موريل، وهو مقاتل مظلي، توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الخامس عشر من الشهر الجاري، خلال المعارك في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

أمس الاثنين، أعلن الاعلام العسكري لكتائب الشهيد عزالدين القسام، ان المجاهدين أكدوا، قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة “RPG” مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد. وأشاروا إلى أنه تم ايقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وتمكن تمكن مجاهدو كتائب القسام وكتائب المجاهدين من استهداف طائرة استطلاع للعدو من طراز “هيرمز 900” بصاروخ “سام 7” جنوب غرب مدينة غزة. ووزعت القسام مشاهد للعملية.

وقصفت سرايا القدس تجمعات لجنود العدو في محور التقدم “نتساريم” شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107).

ووزعت السرايا مشاهد من استهدافها وكتائب المجاهدين بالأسلحة الرشاشة جنود وآليات العدو شرق جباليا.

المصدر: موقع المنار