قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ:” شجاعة وشهامة العرب تُختزل بجبهة المقاومة من غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن ، وهم أشراف وسادة الأمة وهم الذين يدافعون عن بقية الكرامة في الأمة العربية وعلى هذا مضينا في نصرة غزة”.

وأضاف الشيخ قاووق :” حزب الله يقوم بواجبه الإنساني والوطني والقومي في نصرة غزة ونحن نخوض مواجهة إستنزاف حقيقية على طول الحدود مع العدوّ الإسرائيلي لأنّه لا يُردع عبر قرارات الأمم المتحدة ولا يوقفه قرارات محكمة العدل الدولية ولا يخشى كلّ بيانات التنديد والقلق”.

وتابع سماحته:” أكثر ما تخشاه إسرائيل اليوم هو المواجهة مع حزب الله في لبنان والمقاومة ما زالت تفرض على العدوّ المعادلات”.

ولفت الشيخ قاووق إلى أن” الإسرائيليين يختبؤون خلف الجدران الخلفية وإذا بالمقاومة تفاجئ العدو أنها تطال الدبابات المختبئة خلف الجدران الخلفية بصواريخ نوعية”.

وأكد على أن” العدوّ مربك لأنّ المقاومة تُلاحقه إلى خلف الجدران والمستوطنات وهذا دليل على أن المقاومة لا زالت هي التي تصنع المعادلات”.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة النبطية الفوقا للشهيد القائد على طريق القدس علي محمد الدبس “الحاج حيدر” بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي.

واعتبر الشيخ قاووق أن”جبهة المقاومة من غزة إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن باتت معادلة صعبة في المنطقة ويُحسَب لها ألف حساب”.

وأردف قائلاً :” العدوّ الغارق في بحر الهزيمة يهدّد لبنان وهو يرتجف خوفاً من المواجهة ولكن المقاومة تأخذ التهديدات على محمل الجدّ وتستعد لكلّ الإحتمالات وتهيئ للعدو كلّ المفاجآت”.

وأكد الشيخ قاووق أنّ” أيّ توسعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان إذا كان الهدف منها الخروج من الهزيمة فالهزيمة ستتعمق وإذا كان الهدف إطالة عمر نتنياهو السياسي فإنّ أيّ حرب مع لبنان ليس لها إلّا نتيجة واحدة وهي أن تُسرّع في هزيمتهم وفي سقوط نتنياهو”.

ولفت إلى أنّ”المقاومة لا تؤخذ بالتهديد والوعيد والترهيب لأنّ حماية أمن أهلها وبلدنا فوق كل اعتبار ولا تساهل ولا تهاون ولا تردد في الردّ على العدوّ الإسرائيلي إزاء إستهدافه للمدنيين”.

وأكد الشيخ قاووق على أنّ” ردّ المقاومة على مجزرتيّ النبطية والصوانة وقصف كريات شمونة كان رداً أوليًّا وليس نهائيًّا وإن ردّ المقاومة له تتمة والأيام ستؤكد ذلك”.

وقال :” العدوّ يعلم أن هدفه من المجازر لن يتحقق لأنهم يريدون من خلالها كسر قرار المقاومة ، والمقاومة لن تسمح للعدو بأن يحقّق أيّ مكاسب”.

وختم الشيخ قاووق:” المقاومة موقفها واضح لا وقف لإطلاق النار قبل وقف العدوان على غزة ولو اجتمعت علينا كلّ الضغوط”.

المصدر: موقع المنار