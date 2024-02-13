قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2024 - 03:10

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

منذ 35 mins 13 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة