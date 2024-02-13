المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس “هلال” من بلدة طلوسة الجنوبية الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2024 - 01:38

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس “هلال” من بلدة طلوسة الجنوبية الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 60 mins 13 February، 2024
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