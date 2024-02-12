أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين اعلن أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة. وافاد الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، إن القسام ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.

وفي بلاغات عسكرية منفصلة، أعلنت القسام أن مجاهديها تمكنوا من الاجهاز على 10 جنود صهاينة من نقطة صفر، بعد الاشتباك معهم في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية فجر الاثنين، تعرض جيش الاحتلال إلى كمين “كبير جدا” في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت إن “الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس، بعد تعرضه لكمين كبير جدا”. وأوضحت هيئة البث أن قيادة الجيش تتابع تفاصيل الكمين المحكم، لحصر حجم الخسائر، مضيفة: “الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات”.

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبدورها، أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا بقذائف الهاون الثقيل موضع للقيادة والسيطرة لجيش العدو الصهيوني في محور التقدم وسط خانيونس.

وقالت السرايا في بيان آخر، إنه و”بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في منطقة معن جنوب شرق خانيونس، يؤكدون نصب كمين محكم لقوة صهيونية مع ساعات فجر اليوم الإثنين وفور وصول القوة لموضع الكمين باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وبدورها، أعلنت كتائب المجاهدين أنه وبعد التمكن من التواصل مع بعض وحداتها المقاتلة في الميدان، أكد مجاهدوها إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد تفخيخ منزل تحصنت به القوة الصهيونية الخاصة في محور جنوب غرب غزة في الساعات الماضية.

كما أعلنت الكتائب عن قصف مغتصبة العين الثالثة في “غلاف غزة الجنوبي” برشقة صاروخية، وبثت مشاهد من القصف الصاروخي المشترك بين كتائب المجاهدين وكتائب المقاومة الوطنية – لجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، رداً على جرائم العدو الفاشي.

وأعلنت كتائب المجاهدين، أنه وبعد التمكن من التواصل مع بعض وحداتنا المقاتلة في محاور التقدم في مدينة غزة، أكدت أنه قبل يومين تم استهداف آلية صهيونية في محيط منطقة الجامعات بقذيفة آر بي جي وإصابتها بشكل مباشر، وناقلة جند بقذيفة تاندوم بمحيط منطقة الصناعة بغزة، ما أدى إلى تفجير الآليتين مع طاقميهما.

المصدر: مواقع