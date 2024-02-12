مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في تقديم الأسلحة لـ”إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 18:02

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في تقديم الأسلحة لـ”إسرائيل”

منذ 33 mins 12 February، 2024
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