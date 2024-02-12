مجاهدو القسام يشتبكون مع مجموعة من جنود الاحتلال ويجهزون على 10 منهم من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 12 2024 - 18:00

مجاهدو القسام يشتبكون مع مجموعة من جنود الاحتلال ويجهزون على 10 منهم من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 12 February، 2024
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