كتائب شهداء الأقصى : يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني شرق القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 17:52
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حماس: يواصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين خصوصا في المحافظة الوسطى بإصداره أوامر تهجير جديدة تحت وطأة القصف
حماس: نحذّر من السلوك الصهيوني الذي يواصل استهداف المدنيين للشهر العاشر في أبشع صور العقاب الجماعي والتطهير العرقي
الرئيس الايراني: الولايات المتحدة على رأس التهديدات وتفرض العقوبات واذا كنا معاً سنكون قادرين على مواجهتها
الوزير حمية: نحاول اداء عملنا وفق المتوفر من الاعتمادات لنخفف عن اهلنا بكافة الاقضية وهذا اقل الواجب
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية نشر فيلمًا بعنوان "جبالنا خزائننا" يظهر منشأة تحت الأرض باسم "عماد 4"
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مراسل المنار: 6 شهداء وعدد من الجرحى اثر استهداف منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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وزير الاشغال والنقل علي حمية للمنار: نتابع معالجة موضوع الانهيارات في مختلف المناطق وتباعاً تبدأ ورش صيانة الطرقات
الوزير حمية: نحاول اداء عملنا وفق المتوفر من الاعتمادات لنخفف عن اهلنا بكافة الاقضية وهذا اقل الواجب
كتائب شهداء الأقصى : يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني شرق القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 50 mins
17 August، 2024
عاجل
كتائب شهداء الأقصى
مدينة خانيونس
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