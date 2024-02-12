المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام “خميني” من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 18:00

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام “خميني” من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 2 ساعة 12 February، 2024
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