المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة ‏برانيت بصاروخ “فلق 1” وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 16:28

المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة ‏برانيت بصاروخ “فلق 1” وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 12 mins 12 February، 2024
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