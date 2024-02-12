حركة أمل تشيع الشهيد المجاهد محمد ربيع المصري (ملاك) في بلدة المنصوري في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 13:26
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أفواج المقاومة اللبنانية تزف الشهيدين محمد ربيع المصري وحسن علي فروخ اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني
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حركة أمل تشيع الشهيد المجاهد محمد ربيع المصري (ملاك) في بلدة المنصوري في جنوب لبنان
منذ 20 mins
12 February، 2024
عاجل
جنوب لبنان
حركة أمل
محمد ربيع المصري
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