زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائفها صوب ساحل بحر الشيخ عجلين غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 02:24

زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائفها صوب ساحل بحر الشيخ عجلين غرب مدينة غزة

منذ 42 mins 12 February، 2024
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