إعلام العدو: الحدث الأمني وقع جنوب شرق خانيونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 02:24

إعلام العدو: الحدث الأمني وقع جنوب شرق خانيونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات

منذ 50 mins 12 February، 2024
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