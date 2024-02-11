مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 11:16

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏

منذ 1 ساعة 11 February، 2024
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