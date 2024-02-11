تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع “كابلان” في مدينة تل أبيب، واعتقلت الشرطة عددا منهم بعد مواجهات مع الشرطة واغلاق طرق رئيسية.

فقد أغلق متظاهرون بينهم عائلات وأقارب محتجزين وأسرى صهاينة في غزة مساء اليوم، السبت، طرقات”أيالون” باتجاه الجنوب تزامنا مع تظاهر عشرات الآلاف في ساحة المتحف بتل أبيب “تضامنا مع عائلات الأسرى” وللمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية.

وفي مظاهرة أخرى، تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع “كابلان” في مدينة تل أبيب، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين أغلقوا شارع “كابلان” من كلا الاتجاهين، وفي أعقاب ذلك جرى تفريق المتظاهرين وإعادة فتح الشارع واعتقال 4 مشتبهين للتحقيق.

إلى ذلك، نظمت احتجاجات أخرى في اماكن عديدة بعضها ضد الحكومة وتدعو إلى إجراء انتخابات وأخرى مطالبة بصفقة تبادل أسرى.

وتظاهر الآلاف في مفرق “حوريف” بمدينة حيفا، كما تظاهر الآلاف مقابل منزل نتنياهو في قيساريا فيما نظمت مظاهرة أخرى قرب منزل الرئيس الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، في القدس المحتلة.

ودعا المتظاهرون هرتسوغ إلى الإعلان عن موعد محدد لإجراء انتخابات.

https://twitter.com/i/status/1756400895212822556

المصدر: موقع عرب 48