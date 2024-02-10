اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في مناطق “اصبع الجليل” وصاروخ أصاب مبنى “بيت الجندي” في كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 20:00
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أمير عبداللهيان: أمريكا اتخذت نهجا خاطئا ووسعت الحرب إلى البحر الأحمر ومفتاح حل أمن الملاحة هو وقف العدوان على غزة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إذا توسعت الحرب وسعناها بقدرها وزيادة إلى حين ردع هذا العدو
تشييع حاشد في صنعاء لشهداء ارتقوا في غارات سابقة لطيران العدوان الأمريكي البريطاني في عدة محافظات يمنية
اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في مناطق “اصبع الجليل” وصاروخ أصاب مبنى “بيت الجندي” في كريات شمونة
منذ 1 ساعة
10 February، 2024
عاجل
اصبع الجليل
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