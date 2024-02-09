وكالة “موديز” تعلن رسمياً تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني وتحذر من تخفيض إضافي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 23:58

وكالة “موديز” تعلن رسمياً تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني وتحذر من تخفيض إضافي

منذ 4 mins 9 February، 2024
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