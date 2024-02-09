المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدف حيوي للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت وتؤكد استمرارها في دكّ معاقل الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 23:58

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدف حيوي للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت وتؤكد استمرارها في دكّ معاقل الأعداء

منذ 1 ساعة 9 February، 2024
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