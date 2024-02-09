المقاومة الاسلامية في العراق: ندعو أخوتنا في الجهاد إلى الالتحاق بصفوف المقاومة إلى أن يحزموا أمرهم للمشاركة الفاعلة في طرد الاحتلال الأمريكي في هذه المرحلة التاريخية للعراق والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 23:58

المقاومة الاسلامية في العراق: ندعو أخوتنا في الجهاد إلى الالتحاق بصفوف المقاومة إلى أن يحزموا أمرهم للمشاركة الفاعلة في طرد الاحتلال الأمريكي في هذه المرحلة التاريخية للعراق والمنطقة

منذ 1 ساعة 9 February، 2024
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