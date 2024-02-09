صحيفة “معاريف” العبرية: الجمهور الإسرائيلي غير مقتنع بنصر الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو يرى أن 136 إسرائيليًا أسرى لدى حماس، والتي تفرض السيطرة على الأماكن التي ينسحب منها الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 20:56

صحيفة “معاريف” العبرية: الجمهور الإسرائيلي غير مقتنع بنصر الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو يرى أن 136 إسرائيليًا أسرى لدى حماس، والتي تفرض السيطرة على الأماكن التي ينسحب منها الجيش

منذ 12 mins 9 February، 2024
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