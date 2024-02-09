مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني استهدف ساحة بلدة كفركلا و العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء الحدود مقابل بلدة حولا ورشقات رشاشة بإتجاه الحي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 20:56

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني استهدف ساحة بلدة كفركلا و العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء الحدود مقابل بلدة حولا ورشقات رشاشة بإتجاه الحي الشرقي

منذ 1 ساعة 9 February، 2024
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