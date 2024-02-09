‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏دبابة ‏ميركافا في موقع البغدادي ما أدى الى اصابتها وتدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2024 - 16:22

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏دبابة ‏ميركافا في موقع البغدادي ما أدى الى اصابتها وتدميرها

منذ 9 mins 9 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة