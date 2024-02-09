حضر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعاً لمجلس الوزراء في بورتسودان.

وبحسب مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة فإن طرفي النزاع في السودان قد اتفقا على الاجتماع بوساطة الأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات إلى البلاد.

وقال الجيش السوداني، يوم أمس الخميس، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تفقد القوات المقاتلة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، فيما وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” نداء للمجتمع الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان، أن البرهان، “تفقد المواقع الأمامية للقوات المقاتلة للجيش بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، مساء الأربعاء”.

وأشار إلى أن البرهان، “تلقى شرحا عن سير العمليات من قيادة إدارة العمليات، كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين”.

ووفقا للبيان، أكد البرهان، على أن “الجيش والشعب في خندق واحد، لاستئصال المليشيا المتمردة ومرتزقتها (في إشارة للدعم السريع)”.

المصدر: وكالات