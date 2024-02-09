الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في روسيا واعتبرتهم معارضة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 04:06

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في روسيا واعتبرتهم معارضة

منذ 2 ساعة 9 February، 2024
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