بوتين: لا حاجة لقتال الولايات المتحدة في أوكرانيا ومن الأفضل لها أن تتوصل إلى اتفاق مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 02:30

بوتين: لا حاجة لقتال الولايات المتحدة في أوكرانيا ومن الأفضل لها أن تتوصل إلى اتفاق مع روسيا

منذ 13 mins 9 February، 2024
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