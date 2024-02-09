بوتين: لا يمكن إرسال القوات الروسية إلى بولندا إلا إذا هاجمت روسيا فليس لموسكو مصالح سواء هناك أو في لاتفيا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 9 2024 - 02:30

بوتين: لا يمكن إرسال القوات الروسية إلى بولندا إلا إذا هاجمت روسيا فليس لموسكو مصالح سواء هناك أو في لاتفيا

منذ 24 mins 9 February، 2024
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