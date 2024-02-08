صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار العمل المستمرّ الّذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانيّة.

بتاريخ 01/02/2024، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائية حول نشاط عصابة لسرقة السّيّارات من نوعي “هيونداي”، و”كيا”، وتتّخذ من منطقة الأوزاعي ملجأً لها.

على الفور، باشر المكتب المذكور الاستقصاءات والتحريّات اللازمة لمعرفة هويّة أفراد العصابة، وتوقيفهم.

بالتاريخ عينه، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة، من توقيف الرأس المُدبّر للعصابة بكمين مُحكمٍ، في محلّة الأوزاعي، وتبيّن أنّه يُدعى: ع. ش. (من مواليد عام 1997، لبناني) ملقّب ب “المهيوب”، وهو مطلوب بجرم سرقة سيّارات.

كما تمكّنت إحدى الدّوريّات من توقيف أحد أفراد العصابة في محلّة كورنيش المزرعة، على متن سيارة نوع “رانج روفر”، ويُدعى: ق. ص. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب أيضًا بالجرم عينه.

بالتحقيق مع الموقوفَيْن، اعترفا أنّهما أقدما على سرقة أكثر من /50/ سيّارة من نوعي “هيونداي” و”كيا”، وقاما بتهريبها إلى سوريا، لصالح أحد المطلوبين للقضاء، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، سبق وأن تمّ توقيفهم أيضاً.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام