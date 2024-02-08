حركة النجباء: إن لم يكن هناك موقف رسمي حازم وصارم من حكومة العراق سيكون ردنا مركزا ولن تمر هذه الجرائم من دون عقاب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2024 - 00:10

حركة النجباء: إن لم يكن هناك موقف رسمي حازم وصارم من حكومة العراق سيكون ردنا مركزا ولن تمر هذه الجرائم من دون عقاب

منذ 11 mins 7 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة