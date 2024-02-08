استشهد القيادي في الحشد الشعبي-كتائب حزب الله في العراق أبو باقر الساعدي، والقيادي في معلومات كتائب حزب الله اركان العلياوي، اثر عملية اغتيال في العاصمة بغداد.

واوضحت مصادر عراقية أن طائرة مسيرة استهدفت بأربع صواريخ سيّارة مدنية رباعية الدفع، في منطقة المشتل، شرق العاصمة العراقية بغداد. وعلى الفور حضرت فرق من الدفاع المدني، حيث عملت على اخماد الحريق الذي اندلع في السيّارة، وانتشال الشهداء منها، في حين اغلقت القوى الأمنية، الطرق المؤدية إلى مناطق المشتل وحي أور والبلديات، وسط انتشار أمني كثيف.

وتأتي هذه الغارة بعد أيّام على استهداف مقارات للحشد الشعبي في العراق، واهداف في سوريا من قبل القوات الأميركية، رداً على الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة جنود اميركيين، في قاعدة على الحدود الأردنية – السورية.

وقد اعلن النائب في البرلمان العراقي فالح الخزعلي ان طرد الاميركيين وسفارتهم واجب ولا مكان لهم في العراق.

المصدر: قناة المنار