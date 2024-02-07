مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة مروحين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 13:42

مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة مروحين جنوب لبنان

منذ 11 mins 7 February، 2024
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